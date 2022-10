Mattarella: "Non si può giungere alla pace esaltando la guerra e la volontà di potenza"

(Agenzia Vista) Roma, 23 ottobre 2022 "Se vuoi la pace, preparala. E' stata un'esortazione più volte ripetuta nei secoli. Non si può giungere alla pace esaltando la guerra e la volontà di potenza, perchè la pace è integrale e non esiste se non con verità e giustizia"; le parole di Mattarella alla manifestazione di Sant'Egidio "Il grido della pace". / Sant'Egidio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev