Mattarella: "Morire sul lavoro è un oltraggio ai valori della convivenza"

(Agenzia Vista) Torre Pellice, 31 agosto 2023 “Tutti abbiamo pensato come morire sul lavoro sia un oltraggio ai valori della convivenza. Questo ci ricorda quanto sia importante la tutela del lavoro e della sua sicurezza”, le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in apertura del suo intervento a Torre Pellice, ricordando i cinque operai che hanno perso la vita lavorando sui binari della ferrovia a Brandizzo, in Piemonte. /Immagini Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev