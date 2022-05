Mattarella: "Mondo sta cambiando, cinema pensi a nuove generazioni"

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2022 "Il mondo è radicalmente cambiato. La velocità dei mutamenti si manifesta sempre più accelerata. Il cinema e l'audiovisivo si trovano nel vortice di trasformazioni che riguardano tecniche, strumenti, linguaggi. Le sfide, produttive e culturali, impongono nuovi saperi, nuove modalità di espressione e nuove idee di comunicazione. Si avverte l'esigenza di creare prodotti validi e apprezzati per le nuove generazioni, che saranno il pubblico del futuro. I giovani e i giovanissimi mostrano interesse crescente al mondo dell'arte e dello spettacolo, ma richiedono modalità di gran lunga diverse per la loro fruizione. Le radici non mutano. Sono preziose anche se tutto sta cambiando. Anzi, divengono ancor più preziose". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione dei David di Donatello. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev