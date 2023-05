Mattarella: Manzoni popolare, non populista

(Agenzia Vista) Roma, 22 maggio 2023 "Per concludere, vorrei segnalare un ultimo aspetto che mi sembra di particolare attualità. Sono state scritte pagine illuminanti sulla sua vicinanza, sull’empatia, sulla condivisione nei confronti delle masse popolari, che per la prima volta diventano protagoniste di un romanzo. Utilizzando una terminologia moderna, di oggi, possiamo parlare di un Manzoni certamente “popolare”, ma non “populista"", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia per i 150 anni dalla morte di Manzoni. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev