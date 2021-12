Mattarella: "Lietissimo che Patrick Zaki sia tornato in libertà"

(Agenzia Vista) Palermo, 10 dicembre 2021 "Siamo lietissimi che Patrick Zaki sia tornato in libertà. Il mondo non può avere confini, deve essere accogliente", così il Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia per l'inaugurazione dell'anno accademico all'Univeristà Kore di Enna. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev