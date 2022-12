Mattarella: La transizione ecologica è la nuova frontiera del nostro sistema economico

(Agenzia Vista) Roma 31 dicembre 2022 “Mettere al sicuro il pianeta, e quindi il futuro dell'umanità, significa affrontare con concretezza la transizione energetica. L'energia è ciò che permette alle nostre società di vivere e progredire. Il complesso lavoro che occorre per passare dalle fonti tradizionali, inquinanti e dannose, alle energie rinnovabili, rappresenta la nuova frontiera dei nostri sistemi economici. Non è un caso se su questi temi, e in particolare per l'affermazione di una nuova cultura ecologista, registriamo la mobilitazione di tanti giovani” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante il tradizionale discorso di fine anno. Fonte: Quirinale