Mattarella: "La comunità italiana in Corea rafforza l'amicizia tra i nostri due Paesi"

(Agenzia Vista) Roma, 09 novembre 2023 "Parlando con il presidente Yoon, pensavo al fatto che entrambi i nostri Paesi hanno la caratteristica in comune di avere molte comunità all'estero. è una condizione che ci accomuna, che in questo caso particolare, nel rapporto bilaterale, consolida l’amicizia tra i nostri Paesi, la rende praticata quotidianamente nella vita di ogni giorno, nelle attività di lavoro, culturali, economiche, scientifiche, di vario genere in cui si sviluppa il vostro impegno. Ed è questo un elemento di particolare importanza, perché vi è una serie capillare di rapporti bilaterali che si sviluppa attraverso la presenza della nostra comunità in questo Paese" lo ha detto il presidente della Repubblica Mattarella, durante l'incontro con la comunità italiana in Corea del Sud, durante la visita in Corea del Sud. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev