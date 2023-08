Mattarella (Invitalia): "Supportiamo i giovani con tutti gli strumenti possibili"

(Agenzia Vista) Rimini, 21 agosto 2023 “Nel nostro nuovo piano strategico contiamo di essere non soltanto gestori di incentivi ma anche attuatori di programmi complessi. E a questo proposito abbiamo da poco siglato un protocollo con il Ministero delle Imprese per supportarli nella definizione delle politiche industriali del Paese. Attraverso anche infrastrutture. A questo proposito abbiamo visto soprattutto da parte dei giovani un grande desiderio di imprenditorialità. Sia innovativa che tradizionale. Che supportiamo con tutti gli strumenti, soprattutto formativi”, le parole di Bernardo Mattarellla, Ad di Invitalia, in occasione dell’incontro presso il Meeting di Rimini, dal titolo “Accettare la sfida del cambiamento per crescere”. /Immagini Youtube Meeting di Rimini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev