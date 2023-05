Mattarella (Invitalia): "Lavoriamo per non perdere l'impegno delle generazioni future"

(Agenzia Vista) Roma, 12 maggio 2023 “Anche Invitalia ha discreto pacchetto di welfare. Si occupa di futuro perché sostiene gli investimenti che generano lavoro e quindi fiducia. Mi fa piacere ricordare che noi eroghiamo qualche miliardo di euro all’anno di contributi alle imprese e acceleriamo la spesa di qualche miliardo di euro all’anno negli investimenti pubblici. Un solo esempio, un incentivo che stiamo gestendo per il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per l’imprenditoria femminile. È stato talmente atteso che nei primi minuti sono arrivate 13 mila domande che richiedevano più di 10 volte la disponibilità di contributi. Anche perché l’imprenditoria femminile è la più sensibile alla conciliabilità tra loro e tempo della vita. C’è poco da fare, le imprese gestite dalle donne sono quelle che funzionano meglio al loro interno. Tutto questo è finalizzato a non perdere le generazioni del futuro. Noi siamo qui per sostenere imprese, i giovani e le giovani. Sulla qualità del lavoro, non fatevi sfruttare, sfruttate noi”, le parole di Bernardo Mattarella, AD di Invitalia, in occasione degli Stati Generali della Natalità. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev