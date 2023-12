Mattarella inizia il discorso di fine anno camminando: "Angoscia per la violenza"

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 “Care concittadine e cari concittadini. Non possiamo distogliere il pensiero da quanto avviene intorno a noi. Nella nostra Italia, nel mondo. Sappiamo di trovarci in una stagione che presenta tanti motivi di allarme. E, insieme, nuove opportunita’. Avvertiamo angoscia per la violenza cui, sovente, assistiamo: tra gli Stati, nella societa’, nelle strade, nelle scene di vita quotidiana”, così il tradizionale discorso di fine anno del Presidente della Repubblica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev