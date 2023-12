Mattarella: Inammissibili attacchi contro la popolazione civile in Ucraina e a Gaza

(Agenzia Vista) Roma, 18 dicembre 2023 "Si tratta di messaggi che debbono incontrare la più netta condanna, senza ambiguità, senza interpretazioni di comodo. Lo scenario di terre contese, di diritti negati, riguarda, con l’Ucraina, anche l’Europa. Una ferita aperta nel cuore del nostro continente, riportando indietro le lancette della storia, a quando si riteneva possibile decidere le sorti di interi popoli in base a spartizioni di territori e di sfere di influenza.Da 22 mesi il popolo ucraino si pone come argine a questa deriva e, ancora una volta, sono le vittime civili a pagare un prezzo alto. Si presenta, in questo scenario, come a Gaza, la necessità di rendere stringenti le regole, anche in guerra, di quel diritto internazionale umanitario la cui urgenza emerse addirittura – come sappiamo - già con la Convenzione di Ginevra nel 1864. È inammissibile che, in conflitti armati di questo secolo, vengano esercitati attacchi e rappresaglie che colpiscono la inerme popolazione civile. Tocca alla comunità internazionale impedire nuove avventure a questa politica di sopraffazione che trova emuli in diverse situazioni e in più continenti", le parole di Mattarella alla conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev