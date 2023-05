Mattarella in Emilia Romagna accolto dagli applausi a Modigliana

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2023 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, visita le zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. Il Presidente ha sorvolato in elicottero le zone colpite e poi ha visitato Modigliana, in provincia di Forlì, qui mattarella è stato accolto dagli applausi. Ecco le immagini. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev