Mattarella in Costa d'Avorio: "Uniti da amicizia e valori condivisi"

(Agenzia Vista) Abidjan, 3 aprile 2024 In conferenza stampa congiunta con il presidente della Costa d’Avorio Ouattara, il presidente della Repubblica Mattarella, in visita ad Abidjan, ha parlato dei rapporti tra i due Paesi: “Le relazioni tra Costa d’Avorio e Italia sono eccellenti, non solo per l’amicizia tra i due popoli, ma anche perché condividiamo i valori di riferimento. Quelli della pace, del dialogo tra le Nazioni e la necessaria solidarietà nel mondo. I nostri Paesi sono uniti nell’impegno in favore della stabilità e della crescita dell’Africa occidentale e dell’intero continente africano”. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev