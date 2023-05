Mattarella: "Il Mare è essenziale per il nostro futuro"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2023 "Un'iniziativa importante che sottolinea quanto il mare rappresenti per il nostro Paese e per il nostro futuro, per l'Italia, per l'Europa e per l'umanità: per noi è un elemento di civiltà prima ancora che economico e di sviluppo". Lo ha detto il presidente Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della "Giornata nazionale del mare" la cui cerimonia si è svolta a Castelporziano. La cerimonia, condotta da Licia Colò, è stata aperta - informa un comunicato del Quirinale - dall'esecuzione dell'Inno nazionale da parte degli studenti del Liceo Farnesina di Roma e dalla proiezione di un video sulla Risorsa mare cui è seguita una lectio a cura del fotografo subacqueo e scrittore, Alberto Luca Recchi. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev