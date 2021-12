Mattarella: "Grazie Farnesina, testimonianza di pace"

(Agenzia Vista) Roma, 20 dicembre 2021 "Nel volgere lo sguardo nei 7 anni passati non posso che rilevare come l'attività internazionale non sarebbe stata possibile senza il ministero degli esteri, senza disponibilità, sostegno e indicazioni. Grazie a voi la repubblica continua nell'opera di testimonianza dei valori della pace". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla Conferenza degli ambasciatori. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev