Mattarella: Governo guidato per la prima volta da donna è novità di significato sociale e culturale

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2022 "Un anno addietro rivolgendomi a voi definivo i 7 anni precedenti complessi, lo è stato l'anno scorso. L'elezione del Presidente della Repubblica mi impegna per un secondo mandato, in modo inatteso. Il chiaro risultato elettorale ha consentito la nascita di un nuovo Governo guidato per la prima volta da una donna, è questa una novità di grande significato culturale e sociale", le parole di Mattarella durante il discorso di fine anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev