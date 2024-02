Mattarella: "Forze armate equilibrio della nostra Repubblica"

(Agenzia Vista) Limassol, 27 febbraio 2024 “La nave Bergamini porta un nome illustre, vittima dell’affondamento della corazzata Roma, che è ricordato nella storia della Marina con grande rispetto. La vostra nave è così avanzata dal punto di visto tecnologico da essere particolarmente importante nel sistema in cui è inquadrato nella Marina Militare. E questo sistema è funzionale a quanto la Marina con le altre forze armate fa per la Repubblica. Perché le forze armate garantiscono la libertà della Repubblica e dei suoi cittadini, in questo modo garantendo la loro sicurezza e la loro difesa: e questo è di straordinaria importanza nell'equilibrio della nostra democrazia e della nostra Repubblica”, il messaggio lanciato dal presidente della Repubblica Mattarella in visita alla nave Bergamini nel porto di Limassol. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev