Mattarella: "Fermare subito deriva di guerra prima che si espanda"

(Agenzia Vista) Napoli, 25 aprile 2022 "Come tre giorni ho sottolineato fa davanti alle Associazioni partigiane, combattentistiche e d’arma, avvertiamo l’esigenza di fermare subito, con determinazione, questa deriva di guerra prima che possa ulteriormente disarticolare la convivenza internazionale, prima che possa drammaticamente estendersi. Questo è il percorso per la pace, per ripristinarla; perché possa tornare ad essere il cardine della vita d’Europa.Per questo diciamo convintamente: viva la libertà, ovunque. Particolarmente dove viene minacciata o conculcata" così il Presidente della Repubblica Mattarella nel corso del suo discorso per il 25 aprile ad Acerra. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev