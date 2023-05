Mattarella: "Esercito italiano impegnato per la pace internazionale"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2023 "L'esercito italiano è impegnato nella salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale. E' impegnato a tutela delle nostre libere istituzioni, è impegnato per la sicurezza del nostro Paese". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel saluto al Quirinale in occasione del 162mo anniversario di fondazione dell'Esercito italiano. "Anche sul piano civile: gli interventi in aiuto delle popolazioni del nostro Paese colpite da calamità naturale è stato costante in questi decenni: da oltre 160 anni un punto di riferimento di sostegno dell'unità del nostro Paese", ha concluso. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev