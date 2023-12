Mattarella: Dignità del lavoro prevalga su altri interessi

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2023 "La dignità del lavoro e la cura della vita devono prevalere su ogni altro interesse. Vorrei aggiungere, quest’oggi, che il valore e il rispetto della vita vanno riaffermati con determinazione, in ogni ambito, in ogni circostanza, in ogni dimensione. Va ribadito con forza, in questo momento in cui sono in corso i funerali di Giulia Cecchettin", le parole del Presidente Mattarella alla cerimonia per il centenario della istituzione della “Stella al Merito del Lavoro”. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev