Mattarella: Devastazione in Ucraina invasa da Russia, ferocia guerra tra terroristi Hamas e Israele

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2023 “E’ indispensabile fare spazio alla cultura della pace. Alla mentalita’ di pace. Parlare di pace, oggi, non è astratto buonismo. Al contrario, è il più urgente e concreto esercizio di realismo, se si vuole cercare una via d'uscita a una crisi che può essere devastante per il futuro dell'umanità”. Lo dice il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev