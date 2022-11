Mattarella depone corona di fiori all'Herdenkings Monument dell'Aja

(Agenzia Vista) Olanda, 10 novembre 2022 Il presidente della della Repubblica, Sergio Mattarella, e la signora Laura Mattarella sono arrivati a l'Aja per il terzo giorno della visita di Stato nei Paesi Bassi. Giunto presso l'Herdenkings Monument per una cerimonia di deposizione di una corona di fiori, il presidente ha ricevuto anche il saluto di studenti italiani che frequentano, nella città olandese, un master in diplomazia e relazioni internazionali. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev