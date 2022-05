Mattarella: "Da Pnrr ingenti risorse a cultura, oltre 7 miliardi"

EMBED





(Agenzia Vista) Portogallo, 04 maggio 2022 "L'Italia, con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ha deciso di destinare ingenti risorse al comparto della cultura - si tratta di oltre 7 miliardi di euro - includendo misure per la digitalizzazione, l'innovazione e la competitività, insieme alla rigenerazione di piccoli borghi con iniziative di valorizzazione e restauro del patrimonio artistico e architettonico". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Braga in Portogallo in occasione della riunione Cotec. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev