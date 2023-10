Mattarella: Continuare a sostenere l'Ucraina con determinazione

(Agenzia Vista) Porto, 06 ottobre 2023 "Abbiamo lavorato bene, intensamente, con franchezza, con molta libertà, come in un foro di riflessione. Credo che sia ragionevole sottolineare come al primo posto fosse collocata l’Ucraina, che rimane al primo posto nell’agenda europea dopo il mutamento del suo volto che la sciagurata aggressione della Federazione russa ha determinato nel nostro continente. Abbiamo ribadito, come tutti hanno detto - lo ripeto anch’io - l’esigenza che l’Unione mantenga, con determinazione e compattezza, il sostegno all’Ucraina. E quanti siamo qui lo abbiamo espresso nella riunione e lo esprimiamo adesso con convinzione. Abbiamo, naturalmente, ribadito l’auspicio che si possano creare condizioni di un processo di pace, che naturalmente deve essere giusta, e quindi basata sulla sovranità dell’Ucraina e sul rispetto delle regole del diritto internazionale. Abbiamo parlato anche del futuro. Di come assicurare all’Ucraina prospettive anche per la sua ricostruzione e per la sua futura collocazione. È una condizione - quella dell’Ucraina - che abbiamo tutti condiviso; condizione di sostegno che abbiamo tutti condiviso", le parole del Presidente Mattarella nel corso delle dichiarazioni alla stampa al Vertice di Arraiolos. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev