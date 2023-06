Mattarella: Conflitto in Ucraina e tensione nei Balcani impongono scelte coraggiose

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2023 "Il conflitto in Ucraina, le crescenti tensioni cui abbiamo assistito da ultimo nei Balcani, impongono scelte coraggiose, in grado di consolidare e conseguire l’ampliamento del progetto comunitario, per renderlo idoneo ad affrontare le sfide del tempo presente. L’Italia continuerà a lavorare affinché l’Unione europea possa essere sempre più attore capace di proiettare pace, stabilità e sviluppo a livello globale. Con questi intendimenti auguro a tutti buona Festa della Repubblica Italiana", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella al Concerto per il due giugno. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev