Mattarella: Comportamenti positivi diga contro episodi di violenza

(Agenzia Vista) Roma, 24 febbraio 2023 "Vi sono episodi di violenza contro i quali però la vera diga è fatta, naturalmente, dagli interventi delle pubbliche autorità, ma è fatta in maniera prevalente soprattutto dai comportamenti positivi che nella società si realizzano, vengono fuori, si manifestano, come quelli che voi avete messo in campo.", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia di consegna degli attestati dii Alfieri della Repubblica. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev