Mattarella cita un proverbio africano: ‘Se vuoi andare lontano vai con qualcuno’

(Agenzia Vista) Roma, 28 gennaio 2024 "Se vuoi andare veloce corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno. Affinché il nostro sia un cammino comune, verso gli obiettivi del benessere e della pace in Africa, in Europa e nel mondo, occorre mettere in campo congiuntamente le nostre rispettive volontà. Con questi auspici, rinnovo il mio più caloroso e sentito benvenuto in Italia, augurando salute e prosperità a tutti voi ed agli amici popoli africani". Lo ha detto il Presidente della Repubblica nel suo discorso al brindisi di apertura del vertice Italia-Africa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev