Mattarella: C'è l'uomo prima dell'etnia e della nazione

(Agenzia Vista) Milano, 22 maggio 2023 "Nell’idea manzoniana di libertà, giustizia, eguaglianza, solidarietà si può scorgere una anticipazione della visione di fondo della Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo del 1948. Una carta fondamentale, nata dopo gli orrori della Seconda Guerra mondiale, che individua la persona umana in sé, senza alcuna differenza, come soggetto portatore di diritti, sbarrando così la strada a nefaste concezioni di supremazia basate sulla razza, sull’appartenenza, e, in definitiva, sulla sopraffazione, sulla persecuzione, sulla prevalenza del più forte. Concetti e assunti che – come ben sappiamo - sono espressamente posti alla base della nostra Costituzione repubblicana", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia per i 150 anni dalla morte di Manzoni. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev