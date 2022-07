Mattarella: "Bene Mozambico in Consiglio sicurezza Onu, fornirà utile contributo"

(Agenzia Vista) Maputo, 05 luglio 2022 "Ho espresso al presidente le congratulazioni per la recente elezione del Mozambico nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che dimostra come il vostro Paese sia considerato nella comunità internazionale un attore protagonista, affidabile ed autorevole. Sono convinto che il Mozambico saprà fornire un contributo utile per l'intera comunità internazionale". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della visita di Stato nella Repubblica del Mozambico. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev