Mattarella arriva in Normandia per partecipare alle celebrazioni per l'80° anniversario dello sbarco

(Agenzia Vista) Caen, 6 giugno 2024 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato, tramite un volo presidenziale, all’aeroporto di Caen per partecipare alle celebrazioni per l’80° anniversario dello sbarco in Normandia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev