Mattarella: Alloggi studenti fondamentali, impariamo da passato, Federico II aveva abbassato prezzi

(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2023 "Nel suo intervento la ministra Bernini ha parlato della questione degli alloggi per studenti fuori sede. E' una questione di primaria importanza e anche antica. Nella sua esposizione, il professor Mazzucchi ci ha spiegato che Federico II impose prezzi calmierati per gli alloggi per gli studenti. Capisco che Federico II aveva strumenti più persuasivi per fare questo, ma non c'è dubbio che abbiamo molto da apprendere dal passato" lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di apertura dell'800esimo anno accademico dell'Università Federico II di Napoli. Courtesy: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev