Mattarella alla Federico II di Napoli: "La paura distrugge, solo la cultura costruisce"

(Agenzia Vista) Napoli, 13 novembre 2023 “È importante per quanto riguarda il futuro quanto è stato fatto e quanto tra poco andremo a visitare a Scampia”, ha spiegato il presidente della Repubblica Mattarella riferendosi all’inaugurazione dagli ambulatori di cardiologia, pediatria ed endocrinologia a Scampia, grazie all’Università Federico II di Napoli. “Questa iniziativa, non la sola di questo Ateneo, che ha trasformato un sito di degrado e speculazione in un prezioso presidio di servizio sanitario e sociale è un grande risultato, che è anche un messaggio che supera il valore straordinariamente grande del servizio sanitario, perché è un messaggio che infonde coraggio, per sgominare la paura, che è una condizione che induce all’indifferenza, ma anche all’assuefazione, alla illegalità, alla prepotenza e alla emarginazione. La paura, per usare le parole di Benedetto Croce, ‘non è forza, ma è debolezza’, e come lui scriveva, ‘non costruisce, ma distrugge” e, cito approssimativamente, solamente la cultura costruisce”, ha aggiunto. Fonte video Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev