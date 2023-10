Mattarella alla Casa dell'Amicizia: Dimostrazione del vero animo dell'Italia

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2023 "Vorrei dire che la risposta migliore a questo impegno è in coloro che, venuti qui, chiedendo aiuto, avendolo ottenuto, si trasformano essi stessi in coloro che forniscono aiuto e diventano punti di riferimento per chi ne ha bisogno. Vorrei aggiungere altre cose, ma è sufficiente dire che l’apprezzamento è veramente alto, la riconoscenza è profonda. Vi ringrazio molto perché queste sono cose che rendono l’Italia un Paese che dimostra il suo vero animo: la solidarietà umana, la capacità di comprendere oltre qualunque confine che vi è una responsabilità che chiama ciascuno", le parole di Mattarella alla “Casa dell’Amicizia” della comunità di Sant’Egidio. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev