Mattarella alla camera ardente di Napolitano omaggia la moglie Clio e i famigliari

(Agenzia Vista) Roma, 24 settembre 2023 Il Presidente della Repubblica, arrivato in Sala Nassirya al Senato per rendere omaggio a Giorgia Napolitano, si è dapprima fermato a salutare i familiari del Presidente emerito, chinandosi sulla moglie Clio, seduta in prima fila nel suo vestito nero, poi i figli, Giulio e Giovanni, e i nipoti. Il Capo dello Stato si è dunque fermato in raccoglimento davanti al feretro prima di lasciare la sala. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev