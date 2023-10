Mattarella al Festival delle Regioni: Costituzione si ispira al principio dell'autonomia

(Agenzia Vista) Torino, 02 ottobre 2023 "Per concludere, vorrei ricordare quanto tutti sappiamo: la nostra Costituzione si ispira al principio e al valore dell’autonomia. Già dall’articolo 5 torna a ricordare che la Repubblica è una e indivisibile, sottolinea come la Repubblica riconosca e promuova le autonomie. E lo ribadisce all’articolo 114, elencando gli elementi portanti della Repubblica: i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni, lo Stato. In una crescita non gerarchica, ma territoriale, sottolineando, quindi, l’esigenza di collaborazione che vi è. A questo vorrei richiamare - facendo mie e apprezzando le parole del Presidente Fedriga, che ha ricordato come quel che vi anima sia il senso di servizio alle istituzioni - il fare squadra, cioè collaborare secondo quello spirito che è poi un canone costituzionale della leale collaborazione. In questo spirito si svolgono queste giornate, per le quali rivolgo gli auguri più grandi di buon lavoro", le parole del Presidente Mattarella al Festival delle Regioni a Torino. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev