Mattarella al Cnr: Il futuro arriva tra di noi grazie alla ricerca

(Agenzia Vista) Roma, 18 novembre 2023 "Ecco, il futuro arriva tra di noi, entra in noi attraverso la Ricerca. E questa è una frontiera fondamentale in qualunque Paese. Nel nostro lo è particolarmente. E va - come i Ministri hanno sottolineato - sorretta e sviluppata. È il futuro del nostro Paese. Questo richiede un ringraziamento molto forte, che intendo esprimere ai nostri ricercatori, a quel che viene fatto: recano davvero il futuro nel nostro ambito, dentro di noi e tra di noi", le parole del Presidente Mattarella al Cnr per la cerimonia del centenario. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev