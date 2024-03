Mattarella ai ragazzi di Ostia: Questo quartiere è più bello grazie a voi

(Agenzia Vista) Roma, 21 marzo 2024 "Grazie per quanto avete fatto qui ragazzi. Vorrei concludere quanto vi ho detto appena cominciato a parlare. Questo quartiere è bellissimo per la vostra presenza. Voi siete il risultato di questo quartiere e siete un magnifico risultato", le parole di Mattarella al Punto Luce delle Arti di Save the Children di Ostia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev