Mattarella ai David di Donatello: "La storia del cinema è la storia della nostra civiltà"

(Agenzia Vista) Roma, 10 maggio 2023 "Il cinema è immaginazione e storia, emozione e cultura. E' anche svago, sogno, libertà. La storia del cinema che è storia italiana. Il cinema ha impresso segni indelebili nella memoria di ciascuno di noi e appartiene alla nostra civiltà come uno dei suoi tratti identitari. Proprio i David ci aiutano a tracciare e a scandire il percorso, ad avere anche la percezione del cammino compiuto, dei valori in campo, di questo patrimonio di arte e di cultura che fa pienamente parte della storia italiana". Lo ha detto al Quirinale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per la presentazione dei candidati ai David di Donatello. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev