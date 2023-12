Mattarella: Agricoltura ha nutrito Paese durante la pandemia

(Agenzia Vista) Roma, 12 dicembre 2023 "Permettetemi di cogliere questa occasione per esprimere la riconoscenza della Repubblica al mondo dell'agricoltura che durante la crisi della pandemia non ha mai cessato, neppure per un istante, di nutrire il Paese", le parole di Mattarella all'Assemblea Invernale di Confagricoltura. / Youtube Confagricoltura Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev