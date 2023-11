Mattarella a Seul: "Servono pace e sicurezza in penisola coreana"

EMBED





(Agenzia Vista) Seul, 08 novembre 2023 "Abbiamo affrontato alcuni temi della comunità internazionale che presentano maggiori profili di preoccupazione e richiedono vigilanza e capacità di iniziativa per superarli e risolverli. Condividiamo l'esigenza di pace e sicurezza nella penisola coreana, e quanto auspichiamo che siano rispettate e non violate come successo più volte le indicazioni dell'Onu". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il presidente della Corea del Sud Yoon Suk Yeol. Fonte video: Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev