Mattarella a San Marino: Integrazione europea progetto oggi ancor più indispensabile

EMBED





(Agenzia Vista) San Marino, 06 dicembre 2023 "Un progetto, quello di integrazione europea, che appare oggi ancor più indispensabile a fronte di sfide globali - che i singoli Paesi da soli non sono in grado di affrontare - sino al drammatico ritorno della guerra in Europa, con la barbara aggressione della Federazione Russa all’Ucraina.", le parole del Presidente della Repubblica Mattarella incontrando i Capitani Reggenti, Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, di San Marino. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev