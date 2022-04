Mattarella a Messina: "Pnrr storica opportunità per Paese più efficiente con rilancio Sud"

(Agenzia Vista) Messina, 14 aprile 2022 "In questo momento siamo impegnati con il Pnrr". Si tratta di "una storica opportunità di rendere più efficiente il sistema del nostro Paese" e anche per rilanciare il Sud attraverso i suoi giovani. Lo ha detto il capo dello Stato Sergio Mattarella parlando stasera a Messina in occasione dei 70 anni della 'Gazzetta del Sud'. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev