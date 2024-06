Mattarella: 2 giugno fu avvio della vita democratica dell'Italia

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 giugno 2024 "Il 2 giugno del 1946, l'Italia sceglieva la Repubblica. Quel voto - all'avvio della vita democratica - rappresentò per gli italiani una chiamata alla responsabilità. In quegli anni di speranze diffuse, le aspirazioni al benessere e al miglioramento della condizione personale, procedevano insieme alle conquiste democratiche e sociali", le parole di Mattarella parlando al Quirinale in occasione del concerto per la festa della Repubblica. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev