Matone (Lega): “Ministeri per me? Non mi aspetto niente, sentiremo cosa ci dirà Salvini”

(Agenzia Vista) Roma 29 settembre 2022 “Ma che Ministeri, io non mi aspetto niente, non sono ancora deputato perché la proclamazione non è ancora arrivata. Sentiamo cosa ci dirà Matteo, sono molto emozionata. Mi è arrivato un messaggio del coordinatore regionale in cui venivamo convocati per un incontro”. Lo ha dichiarato Simonetta Matone della Lega entrando all’incontro dei nuovi parlamentari del partito con Matteo Salvini che si è svolto a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev