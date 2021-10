Mastella: "Consigli al Pd? Per come mi hanno trattato non ne voglio dare"

(Agenzia Vista) Roma, 21 ottobre 2021 "Consigli al Pd? In questo momento un consiglio utile visto il modo in cui si sono comportati con me non glie lo do" così il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev