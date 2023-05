Massimo Tortorella (Consulcesi): "È arrivato il momento di fare qualcosa per l'inquinamento"

(Agenzia Vista) Roma, 30 maggio 2023 “Si scende in campo perché di inquinamento si muore, ed è arrivato il momento di fare qualcosa. Consulcesi è pronta per il lancio della nuova causa per tutelare i nostri figli. L’obiettivo è dimostrare che di inquinamento si muore. Di fatto questa causa è la nostra accelerazione per cercare di stimolare tutto il mondo istituzionale verso un problema reale come quello dell’inquinamento. Consulcesi ha sempre avuto un ruolo come acceleratore, e ora vogliamo dimostrare che si può fare qualcosa per risolvere il problema inquinamento”, le parole di Massimo Tortorella, Presidente di Consulcesi Group, a margine dell’evento “Liberi di respirare. Qualità dell’aria e salute”, organizzato da Consulcesi in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente 2023. L’incontro ha visto la partecipazione di numerosi esponenti istituzionali e scientifici, tra i quali Fabio Massimo Castaldo, Vicepresidente del Parlamento Europeo; Roberto Monaco, Segretario Generale FNOMCeO; Veronica Manfredi, Direttrice della Zero Pollution Strategy della Commissione Europea; Pier Mannuccio Mannucci, Emerito di Medicina Interna dell’Università di Milano e David Korn, Dirigente Medico Pronto Soccorso Pediatrico e Responsabile dei progetti di Digital Health del Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS. Nel corso della giornata, Consulcesi ha anche lanciato la prima causa legale collettiva sul tema ‘Aria Pulita’. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev