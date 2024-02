Markell (Ambasciatore USA in Italia): "Ucraina sappia che saremo al suo fianco"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 21 febbraio 2024 “Sono passati due anni da quando la Russia ha brutalmente invaso l'Ucraina senza alcuna giustificazione. Ne sono passati dieci dalla rivoluzione ucraina del 2014, e dall'invasione della Crimea da parte della Russia. Milioni di famiglie ucraine sono state devastate. Il mondo è stato devastato. Ma vogliamo che il popolo ucraino sappia che non solo elogiamo il suo eroismo, la sua dignità e la sua lotta, ma soprattutto restiamo al suo fianco. Il mondo è al fianco dell'Ucraina. E vi resteremo per tutto il tempo necessario.” È questo il messaggio dell’Ambasciatore Statunitense in Italia, Jack Markell, a margine di “Raising Voices for Ukraine”, il concerto organizzato dall’Ambasciata degli Stati Uniti d’America e dall’Ambasciata d'Ucraina all’Auditorium Parco della Musica a Roma. Durata 00_38 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 21-02-24 Markell ambasciatore USA in Italia Ucraina sappia che saremo al suo fianco 00_38