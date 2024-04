Marino come Terminator sulle Europee: "Il mio ritorno in politica? I'll be back"

(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2024 "Il mio ritorno in politica? Io vengo sempre preso in giro in sala operatoria perché sono un cultore dei film di Arnold Schwarzenegger. C'è quella bellissima scena di Terminator in cui dice 'I'll be back'" lo ha detto l'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, annunciando la sua candidatura alle Europee con Alleanza Verdi e Sinistra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev