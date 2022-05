Marina Abramović a Napoli presenta opera dedicata alla Callas: "Io come lei, lavoro mi ha salvata"

EMBED





(Agenzia Vista) Napoli, 11 maggio 2022 "E' morta per il cuore spezzato, nella mia vita mi è successa la stessa cosa, ma il lavoro mi ha salvata ed è per questo che ho voluto renderle omaggio. E' morta a soli 53 anni e mi sono resa conto che nell'opera molte donne muoiono in diverso modo, per tubercolosi, crepacuore, bruciando nel fuoco, succede nella traviata, a Tosca, nella Carmen e per questo volevo fare qualcosa di diverso dalle classica opera", le parole di Marina Abramović a Napoli per presentare un'opera dedicata a Callas e che andrà in scena al San Carlo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev