Marattin (IV): "Con Azione metteremo una serie di questioni sul piatto della delega fiscale"

(Agenzia Vista) Roma, 03 maggio 2023 “Il Governo si è messo da solo nella situazione di dover trovare 20 miliardi per lasciare tutto come sarà a fine anno. Per non far peggiorare le cose. La risposta è ‘ci pensiamo a ottobre’. Ma questo è negare il senso della programmazione. Se prendete i dati ISTAT trovate delle sorprese: Silvio Berlusconi ha alzato la pressione fiscale. Il Governo Conte 1 l’ha alzata. L’unico Governo ad averla abbassata è quello dal 2014 al 2017, guidato prima da Matteo Renzi e poi da Paolo Gentiloni. Noi abbiamo le carte in regola. Abbiamo pronte una serie di questioni al Governo che mettiamo sul piatto della delega fiscale”, le parole di Luigi Marattin, Italia Viva, in occasione di una conferenza stampa convocata presso il Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev